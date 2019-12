Fin de año con La Dinamita

Televisa tiró la casa por la ventana en su programa del 31 de diciembre. Propósitos 2020, se llama el especial que incluye las 12 uvas. Alfombra roja, famosos, estrellas, exitosos productores, elenco de lujo y mucho más, es lo que verá el público, en el último programa de este año.

Pero ¿qué andaba haciendo yo en el foro 2, de San Ángel? Pues cantando en vivo con la Sonora Dinamita. Me habló Charlie, de la sonora de Lucho Argaín y Xu García, y ahí me tienen sudando, pues subirme a cantar me mata de los nervios. Pero lo gozo tanto, que bien vale la pena.

Allí estaban Jorge Ortiz de Pinedo, Israel Jaitovich, Carla Estrada, Nicandro Díaz, Rene Casados, Daniela Romo, Sebastián Ruli y Agelique Boyer, disfrutando de la cena deliciosa, la buena compañía y del show. La conducción estuvo a cargo de Arath de la Torre y Odalys. Muy amenos estuvieron presentando a La Sonora Santanera, Banda La Adictiva, Maria León y Lucero con banda, entre otros. Lucero divina, nos saludamos en camerinos y siempre sonriente, me quedé admirando su belleza. De verdad, que está en su mejor momento. Iba con su hermano Toño y equipo de trabajo. Todos con la pila arriba, después de bajarse del escenario.

El ambiente en general, era de alegría, regocijo y todos deseándonos lo mejor. ¡A gozar que el mundo se va a acabar! No dejen de acompañarnos, por las estrellas, para cerrar el año. Van a bailar, cantar y disfrutar del especial. Es un programa lleno de buenos deseos y sabor. Ahí les cantaré “Que nadie sepa mi sufrir”, para cerrar el año, cómo nos gusta, bailando. Les deseo excelente fin y nos leemos nuevamente próximo viernes.