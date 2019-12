El Centro Fox, ¿“paraíso” fiscal?

MAESTRO, CÁRDENAS DIJO QUE EL GOBIERNO DE MÉXICO NO ES DE IZQUIERDA

Tal vez, pero era la mejor (o la menos mala) opción en 2018; con Meade o Anaya era PRIAN con lo mismo y más cerca del precipicio con caída libre. Andrés Manuel López Obrador citó que no se piensa en ninguna reforma fiscal ni aumento de deuda. -Pero ojo a la inflación: subieron precios al bolillo, pan integral, frijoles enlatados, etcétera. ¿Quién los autorizó? Don Andrés confirmó que la reunión con los LeBarón empezó con un rezo. -Desde que Calderón declaró su guerra al narco, todos rezamos al salir de casa; ¡quien no lo hace, que lance el primer rosario! La UIF congeló cuentas de 122 personas relacionadas con 4 cárteles, e investiga a Fox y a su hijo Rodrigo. -Es buena estrategia y se les pega en lo que más les duele: en el dinero para comprar armas provenientes de EU. Y El Vicentillo y El Ro, bajo la lupa: siempre he creído que el Centro Fox, además de tanto lujo, es un “paraíso” fiscal. Emiliano Salinas es acusado de “coconspirador” de la secta de Keith Raniere por labores administrativas, no por las esclavas sexuales. -Tanto peca el que lleva las cuentas como el que consigue las chavas: a la cárcel también. La ropa que Jackie Kennedy traía cuando mataron a JFK se exhibirá hasta el año 2103, no 2013 como salió ayer. -Fue un dedazo mal aplicado: no es lo mismo hace 6 años que dentro de 84…