Crítica de La Academia

LA MÚSICA POR DENTRO

EMILIANO GALLEGOS

DENNIS: Quiero empezar con Dennis por la carga emocional de su performance. Las críticas fueron lo que yo esperaba y estoy totalmente de acuerdo con todos los jueces, Dennis podría ser el que gane La Academia. Con lágrimas en los ojos canto “Mi Viejo” una canción dedicada a su difunto padre y simplemente superó expectativas.

ANGIE: “Castillos” fue la canción interpretada, Alexander Acha empezó por decirle que sus melismas y arreglos fueron fenomenales. Los melismas es una técnica vocal donde el cantante debe saltar de una nota a otra, de una escala específica sin desafinar. Estoy totalmente de acuerdo, los melismas es una técnica que requiere de mucha preparación y precisión, de lo contrario sonará desafinado.

MARÍA FERNANDA: Todos los jueces se impresionaron al ver que María no se quebró al ver a su hijo mientras cantaba. Es una estupenda cantante, tiene todo lo que se necesita para seguir creciendo.

CHARLY ZÚÑIGA: Me parece que Charly tiene una increíble técnica vocal, interpretó “Rayando el Sol” y siento, en mi opinión, que su presentación de la semana pasada fue mejor. Parece que esta canción le quedo demasiado cómoda y no tuvo mayor reto que lo que presentó en el 3er concierto, ocurrido la semana pasada.

DALÚ: Concuerdo con los jueces en que no fue el mejor tema para darle a Dalú. Es bastante sencilla la canción “El Listón de tu Pelo” para ella y aunque se puede ver que canta impresionante, simplemente no requiere de mucho y no se escucha el brillo auténtico de su voz. Notas altas muy bien logradas pero en un tema tan “sencillo” no se puede apreciar completamente.

EFFETA: Alexander Acha le comentó que los matices que hacía con su voz fueron muy buenos, la dinámica de la canción fue esplendida aunque al final se le cayó un poco la interpretación. “No Me Quiero Enamorar” fue la canción de su performance. Desafinó en algunas notas y la jueza Danna Paola sufrió toda la canción, se sintió errático y no sabía por dónde iba esta presentación.

JORGE ALEJANDRO: Tuvo un buen performance. Danna Paola y Horacio Villalobos le resaltan desafinaciones pero que en realidad hubo una interpretación de su parte. Me parece que sí se está calificando la voz porque es una academia de canto pero el INTERPRETAR es igual o más importante.

GIBRÁN: Parecía un poco inseguro, desafinado en algunas ocasiones y daba la impresión de que ese no era su tono cómodo para cantar. Alexander Acha fue quien le recalcó todos estos detalles al joven. Estoy de acuerdo con los jueces, se veía que le estaba echando muchas ganas pero necesitaba direccionar bien sus emociones para interpretar y convencer al jurado.

SUSY: cantó “Sin él” increíblemente bien. Las notas más agudas de la canción fueron alcanzadas con un poco de dificultad. El juez Alexander y la jueza Danna Paola le dieron la opinión de que su fuerza en el abdomen o el apoyo debía ser mejor para alcanzar esas notas tan agudas.

CARLOS TORRES: Interpretó “Me Muero”. Se ve un avance claro de la semana pasada a esta. Arturo López Gavito lo felicitó y lo pone como ejemplo por su gran transformación de ser una estatua, a poder sonreír y articular. Su voz es muy buena y conecta bien con el público, y eso es lo que debe hacer un artista. La noche terminó con el académico Gibrán expulsado de La Academia.