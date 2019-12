Cepillín cumple su sueño de conocer a AMLO

Cepillín recibió su “Navidad” con el gran encuentro que tuvo en el aeropuerto este viernes con el señor presidente de la Republica, El Lic. Andrés Manuel López Obrador, pues en plena sala de espera el famoso payaso tuvo la oportunidad de saludar y dar un abrazo afectuoso al dirigente. En exclusiva para Grupo Cantón, el artista, quien está de estreno con su sencillo decembrina, Es navidad, dio los detalles.

“Estábamos para abordar el avión para un vuelo para Monterrey y luego Coahuila, cuando paso por la sala y veo que todo mundo se estaba tomando fotos, entonces ya me acerco, me ve y me dio un fuerte abrazo, me dijo que me quiere mucho, me lo repitió varias veces, a lo que yo le comenté que estaba muy feliz de poderlo saludar y también lo felicité por todo lo que ha hecho por nuestro país. El me dio las gracias por todo lo que yo he hecho por la gente. Fue muy padre el encuentro porque a mí me dio un gran abrazo, eso fue muy satisfactorio”.

Por otro lado Cepillín compartió que está estrenando sencillo para estas fechas. “Acabamos de estrenar el video de nuestra canción navideña, el tema se llama Es navidad, es una canción linda que habla de que no haya rencores, que haya perdón, que hay que dar amor y listo. Dar amor a toda la familia, a los amigos, a los abuelitos, en fin. Dar abrazos y que los niños aprovechen este momento de la Navidad”.

Continuó. “Estamos sacando sencillos, ahorita estamos con este tema navideño, pero dentro de poquito vamos a sacar para los fans nuestro corte Dale Like, se trata de que le des like a las redes sociales, pero al mismo tiempo que le des like a la vida, está muy bueno el tema, estamos seguros de que a los fans les van encantar”, comentó.