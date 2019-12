¡Atención Armys! Abrirán tienda oficial de BTS en Ciudad de México

Se anunció la apertura de una BTS Pop-Up: House of BTS en la CDMX través de la cuenta de Twitter de Bighit Official Mech.

Hola, this time it's Mexico! See you at BTS POP-UP : HOUSE OF BTS in CDMX.

📍 Lago Zurich #245 (Plaza Carso-Puerta 5) Col. Granada Ampliación, Del. Miguel Hidalgo, CDMX

📅 13.12.2019 – 26.01.2020

⏰ 08:00 – 21:00#BTS_POPUP #HOUSE_OF_BTS_in_CDMX pic.twitter.com/bBuQOEfu6v

— BIGHIT OFFICIAL MERCH (@bighit_merch) December 6, 2019