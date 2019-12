“Ahí se los encargo mucho”, el mensaje de AMLO a los servidores públicos

Atiende Presidencia 118 mil 699 peticiones ciudadanas y da respuesta al 64 por ciento

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a los servidores públicos de las diversas secretarías de Estado y dependencias de su gobierno para pedirles que sigan atendiendo a la ciudadanía.

“Lo que pido es redoblemos esfuerzos, que sigamos adelante”, les dijo el presidente en un mensaje grabado en video a los principales responsables de su administración, a quienes les reitera la importante labor que encabeza Leticia Ramírez en la Dirección de Atención Ciudadana de Presidencia de la República.

“Yo siempre estoy hablando con la gente, recogiendo sus inquietudes, son mis asesores, me dicen cómo vamos, qué les gusta, qué no les gusta, mensajes de ida y vuelta, pero requiero apoyo y Lety (Ramírez) me ayuda en esto, (…) recibe a la gente, recibe las peticiones y las envía a diversas dependencias de gobierno”, mencionó el mandatario quien exhortó a su gente a seguir dando respuestas y resultados a todas las peticiones que les canalizan: “les encargo mucho”.

El video fue proyectado en la conferencia mañanera de este viernes para reforzar una respuesta que dio Leticia Ramírez a un reportero sobre las actividades de Atención Ciudadana durante todo el año.

En el mensaje López Obrador informó que hasta el 30 de noviembre recibieron 118 mil 699 solicitudes o cartas correspondencia en la Presidencia de la República, un promedio diario de 486 escritos o peticiones diarias, en las que han dado respuesta a un 64 por ciento de los casos.

Al término de la proyección del video, López Obrador dijo que la mecánica con la que gobierna ante las peticiones ciudadanas -tal y como lo hizo como jefe de Gobierno de la Ciudad de México- es “saciar el hambre de sed y justicia”, como en su momento lo dijo Francisco I. Madero al enfrentar al dictador Porfirio Díaz.

