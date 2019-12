Sherlyn, para concebir, no necesita de ningún hombre

Después de varios intentos de buscar un pareja estable, de casarse y divorciarse y más tarde tener un noviazgo, la actriz Sherlyn decidió ser madre soltera, es por eso que fue a los Estados Unidos para hacerse una inseminación artificial; en este momento tiene tres meses el producto en la pancita de la actriz.

Sherlyn no sabe el sexo del bebé, pero sí dijo que no requeriría de una pareja para tomar esa decisión, pese que ya había sido casada y no logró familia, sin embargo ella se fue a la Unión Americana a buscar el tratamiento adecuado para lograr su objetivo, en lugar de que hubiera buscado los espermas en México para llevar el embarazo.

Ella estudió perfectamente los genes de los espermatozoides, analizó que los espermas no tuvieran antecedentes de ninguna enfermedad seria y que además de esto tuvieran buen coeficiente para que el niño o niña no tuvieran ninguna enfermedad. No fue frívola en ningún momento, al buscar que los genes tuvieran como antecedente ojos claros y belleza física, pero sin embrago, con la información genética que recibió, ella está segura de que su producto, ya sea hombre o mujer, será sano. Además, orgullosamente la actriz dice que no necesita de la pareja para concebir ni para poder vivir.

También ha dicho que es una mujer fuerte, seria y que esa fortaleza le ayudará a que el embarazo se realice en forma perfecta sin contratiempo y que en seis meses más pueda dar a luz a un bebé.