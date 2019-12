Nancy Pelosi anuncia acusación formal para destituir a Donald Trump

EE.UU .- La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, anunció de manera formal la solicitud de impeachment (destitución) contra el presidente Donald Trump por actuar en contra de la constitución.

“Nuestra democracia está en juego. El presidente no nos deja otra opción”, comentó Pelosi durante una intervención desde el Congreso de Estados Unidos donde le pide a Jerry Nadler, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, que proceda con la redacción de cargos para el juicio político.

Además, afirmó que “las acciones del presidente han violado gravemente la Constitución” y aseguró que toma la decisión con “tristeza y humildad”.

Por su parte, el mandatario Donald Trump utilizó su cuenta de Twitter para asegurar que este acto de destitución se utilizará habitualmente para atacar a futuros presidentes, afirmando que esto no es lo que los Fundadores tenían en mente.

….This will mean that the beyond important and seldom used act of Impeachment will be used routinely to attack future Presidents. That is not what our Founders had in mind. The good thing is that the Republicans have NEVER been more united. We will win!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2019