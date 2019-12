Gloria Trevi es la diosa de la noche

La regiomontana logró hacer un dueto con uno de sus máximos ídolos, Raphael, y además abrió una nueva fecha en el Auditorio Nacional, 25 enero de 2019. Hace unos días ella compartió en las redes sociales un nuevo video del cantante Raphael, en el que está en un estudio de grabación interpretando uno de sus éxitos “No vuelvas” de la mano de Gloria Trevi.

Esto a razón de que El Divo de Linares está lanzando su nuevo material discográfico, en el que incluye cuatro duetos y uno es con la Trevi. : “Siempre que me preguntaban con quien me gustaría colaborar, no me atrevía a decir con Raphael porque pensaba que iban a decir ‘esta loca sueña muy alto’”, dijo la cantante.

El tema, que fue lanzado hace menos de una semana, ya cuenta con más de 200 mil visitas, y sin hacer tanta promoción. Por su parte Raphael dijo sentirse muy alagado de haber trabajado con Gloria, pues posee un talento desbordante y gran belleza. “He hecho un dueto fantástico, he podido trabajar con una artista maravillosa, una gran estrella”, comentó El Divo de Linares.