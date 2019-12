Asamblea de Barrios toma el Congreso

Hugo Hernández

Ciudad de México.- Unas cien personas integrantes de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México, forzaron la entrada al recinto de Donceles y Allende luego de que la diputada Valentina Batres los dejó plantados para hablar sobre su petición de incrementar el presupuesto para vivienda y pasará de los 3 mil 500 millones de pesos a, por lo menos, el doble para el próximo año.

Los manifestantes fueron citados por la legisladora de Morena, pero no llegó a la hora pactada, por lo que exigieron ser atendidos pero se les negó el acceso, situación que provocó molestia entre los manifestantes y decidieron dar portazo.

Entre empujones y golpes con personal de resguardo, las personas lograron entrar al lobby del Congreso, pero decidieron bloquear el ingreso secuestrando las instalaciones, hasta no ser atendidos.

Al no poder contener el desorden, algunos legisladores tuvieron que atender a los inconformes. El diputado del PRD, Fernando Aboitiz, entró al quite, pero los dejó abandonados al considerar que no había condiciones, lo que ocasionó que estos se enfurecieran más. Fue ahí que Mauricio Tabe, del PAN, y Jorge Gavino (PRD), trataran de calmar el caos.

Ambos diputados se reunieron en el salón Heberto Sánchez con una comisión de manifestantes, donde se comprometieron con las asociaciones de vivienda a revisar sus demandas relacionadas al presupuesto.