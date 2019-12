Ari Borovoy dice no deberle dinero a nadie

“Bobo, la compañía de la que soy parte no le debe dinero a nadie, es bien importante que lo aclare porque ya le preguntaron a todos los artistas que representamos y a los que ya no representamos y todos han dicho lo mismo”, dijo el productor.

Ari dijo que los trapos limpios se lavan en casa. “Muchas veces considero que callar en situaciones trae más paz, que hablar para tener la razón , la relación nuestra está bien, tuvimos nuestros problemitas como cualquier familia, como cualquier grupo puede llegar a tener, pero bueno, se hablaron, se lograron acuerdos… Cuando ya hubo comunicación clara, entre ellos y yo todo se aclaró”.

Continuó. “Yo creo que las cosas van a ir saliendo, tiempo al tiempo como lo comenté en la Arena Ciudad de México. Hay una sola persona que se quejó, que no lo voy a juzgar, nosotros no debemos nada, estamos muy felices con el éxito que hemos tenido. El que nada debe nada teme, pero por supuesto que no se siente bonito, cuando me chiflaron, por fortuna al día siguiente en la otra presentación ya no hubo abucheo, ya hubo amor de parte del publico, todo está arreglado”, compartió Ari.