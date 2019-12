Adam Sandler amenaza con hacer la peor película del mundo si no gana el Oscar

Adam Sandler amenaza con hacer la peor película del mundo si no...

Adam Sandler proximamente estrenará la nueva película de los hermanos Safdie, Uncut Gems. En esta cinta, el actor tendrá un papel muy diferente y más dramático que los roles que interpreta generalmente. Hasta el momento, el filme ha tenido un buen desempeño en varios festivales de cine independiente como los Gotham Awards y los Spirit Awards.

En estos últimos, Sandler consiguió la nominación a Mejor protagonista. Por ello, el actor cree que también podría ser nominado a los premios Oscar. Más allá de ello, amenazó con hacer su peor película hasta ahora si no recibe una estatuilla dorada.

Durante una entrevista en el Show de Howard Stern, Sandler comentó que le parecería muy gracioso si consiguiera su primera nominación a un premio de la Academia (vía). De igual forma, el actor declaró que, de ser así, estaría ahí para ganar, especialmente porque la filmación de Uncut Gems lo obligó a separarse de su icónico atuendo casual.

Por otro lado, Sandler explicó que estaría dispuesto a ganar amenazando a los miembros de la Academia. «Si no consigo [el Óscar], voy a regresar y hacer una [película] que sea muy mala a propósito sólo para hacerlos pagar a todos. Así es como los voy a convencer», bromeó el actor.

En Uncut Gems, Adam Sandler interpreta a Howard Ratner, un adicto al juego con una faceta romántica que está tratando de zafarse de un gigantesco problema. Respecto a este personaje, los hermanos Safdie explicaron que no lo consideraban un héroe, aunque tampoco lo podían definir como una mala persona.

«Había algo que no entendía, estaba nervioso. (Ratner) hace muchas cosas que lastiman a otras personas. No podía identificarlo como un héroe. Pero entonces entendí que en realidad es un soñador. Está buscando su momento, es un sujeto desesperado. Sigue presionando las cosas para que pasen. No creo que sea consciente de todo el daño que está causando».

Uncut Gems llegará a los cines el próximo 13 de diciembre en Estados Unidos.