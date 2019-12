La casa de Juan Gabriel en Cd Juárez atracción turística en Chihuahua

No cabe duda que la gran amiga de Juan Gabriel, Silvia Urquidi, sigue piniendo en alto el legado que dejó su amigo. Y es que la casa de CD Juárez, la que Urquidi tuvo a bien transformar en un museo, ahora se ha convertido en una gran atracción turística del Estado. En exclusiva para Grupo Cantón desde esta bella zona, Silvia nos dio los detalles de esta casa museo, que sin duda es el sueño hecho realidad que le hubiera gustado realizar en vida a Juan Gabriel.

“La casa ya sirve como un referente turístico, porque acá en Juárez no hay museos, pero ahorita esa casa esta como una atracción turística, porque va la gente, se toma fotografías, llegan en camiones turísticos a la casa, pero mucha gente, llegan a saber más de Juan Gabriel, a ver sus cosas que el alguna vez uso, además de cuadros, documentos, su ropa y más”.

El inmueble tiene decenas de cosas del divo. “Esa casa es muy lujosa, porque Juan Gabriel le metió dinero, para que con el tiempo la gente de Juárez se sienta orgullosa. Aparte de que esta casa la hice museo, Alberto me decía que yo tenía lo más valioso para él, porque esa es la casa en donde su mama había trabajado. Él le metió muchos lujos porque era como un santuario en sonde veneraba a su mamá, era algo así mira madre todo lo que logre”

Continuó. “Me encanta ver a la gente como se sorprende con todo lo que hay en este muse, no se cobra, la entrada es gratuita. La casa la sostenemos nosotros pagando agua, luz y se está adaptando como un museo porque hay que hacer rampas, ponerle extinguidores, adaptar las salidas de emergencia y varias cosas”

Silvia compartió que Jr. daño la propiedad. “Esta casa estuvo cerrada, luego de que Jr, el hijo de Juan , me la destruyo, yo no podía hacerle nada porque me prohibieron que yo arreglara la casa porque era la prueba de como la dejó Jr. Entonces restauré el cuadro de adentro, lo que quebraron, cristales, fue un dineral lo que se le invirtió, porque además es una casa que tiene más de 45 años, el valor económico no lo sé, el valor sentimental es lo que a mí me importa. A mi lo qu eme interesa es el valor que la gente de Juárez la da a la casa, con eso me quedo yo, por eso encanta que vengan, que se acerquen y que recuerden a su ídolo”.