José Madueña se convierte en el segundo refuerzo de Chivas para el Clausura 2020

El defensa José Madueña calificó de cierta manera de inesperado su fichaje con Chivas de Guadalajara, pero una vez concretado ahora piensa en entregarse al máximo y se ve campeón con el conjunto rojiblanco.

“Siendo honesto veía difícil estar en Chivas y hoy estoy agradecido con Dios, con la directiva y con los que me dieron la oportunidad de estar aquí”, mencionó el jugador proveniente de Cruz Azul.

Una vez que estampó su firma como nuevo integrante del “Rebaño Sagrado”, Madueña subrayó: “Me encuentro en un momento maduro, he pasado por equipos grandes, pero hoy vengo al más grande de mexicanos y la verdad que vengo con muchas ganas, con mucha ilusión y con ganas de aportar a Chivas mi futbol”.

En declaraciones con Chivas TV admitió que en su trayectoria ha tenido altibajos en Tijuana, Atlas, Dorados, América y Cruz Azul, pero el trabajo ha sido fundamental para recomponer su trayectoria y ahora disfruta su estadía en el Guadalajara.

“El trabajo es el que te saca adelante, he tenido altibajos, pero no he perdido la constancia de seguir trabajando que es la única forma de salir adelante, nunca hay que bajar los brazos, siempre hay que esforzarse, trabajar, y la recompensa vendrá sola”.