Guía para escoger un casino online en México fiable

Los casinos se han convertido en la nueva mina de oro del sector digital, así lo titulaba Forbes en una publicación para su sección de México en su página web.

Si bien México no es un caso aparte y los hábitos son parecidos a los de otros países de nuestro entorno, cada vez son más las casas de apuestas y casinos que existen en la actualidad y conocer si disponemos de fiabilidad en caso de solicitar un cobro por ganar nuestra partida, tener la certeza de que así será y es que si las estafas están a la orden del día, en internet mucho más dada la facilidad para cometer delitos ocultando nuestra identidad.

A través de esta publicación, te vamos a dar algunos consejos así como citar aquellas empresas que a pesar de ofrecernos slots sin depósito con los que obtener beneficios sin ni siquiera ingresar dinero, nos van a pagar igualmente.

Como saber si un casino es fiable

A la hora de conocer si los casinos online México son fiables, debemos tener en cuenta los siguientes puntos.

No te dejes llevar por jugosos bonos: por lo general, todos los casinos ofrecen bonos de bienvenida, que duplican o triplican tu primer ingreso o incluso te dan dinero gratis para probar, pero muchos de los que no son fiables, te dan mucho más dinero de lo habitual, con bonos de hasta el 600%.

Lo primero que deberás hacer es consultar opiniones en internet, si han realizado alguna estafa, muchos de los usuarios las habrán reportado en foros y además, existe una sección de la Dirección General de Juegos y Sorteos de México, donde nos explican al detalle los requisitos que estas empresas deben cumplir y es que estamos hablando que mueven millones de pesos, por lo que alguien los tiene que estar perdiendo. Los casinos que no cumplen estos requisitos serán fácil de señalar tan solo con una rápida visual no solo de las opiniones, sino que también de su propia página web, donde no disponen de detalles de contacto o políticas de pago claras.

Métodos de pago seguro: si bien vas a realizar un depósito, asegúrate de que disponga de métodos que te permitan realizar reclamaciones en caso de no sentirte satisfecho con el servicio contratado.

Por lo general, los casinos online de confianza disponen de métodos como pago por tarjeta, transferencia bancaria, Paypal, Paysafecard o Neteller.

Por contra, los casinos poco fiables, además de tarjeta, donde podrían hacerse con nuestros datos, también disponen de métodos difíciles de reclamar, como Western Union o pago por criptomonedas como los famosos bitcoins. Esto es para no dejar rastro de tu depósito y si realizas alguna reclamación ante los órganos competentes, no poder localizarlos.

Con haber leído estos simples puntos antes de realizar ingresos en casinos no fiables, ni te imaginas, estimado lector, la de personas que se habrían ahorrado miles y miles de pesos.