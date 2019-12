Armando Manzanero a favor del Tren Maya

Like

Con la claridad que caracteriza al maestro Armando Manzanero, compartió que esta a favor de que el gobierno lleve a cabo el Tren Maya, ya que considera que sería una fuente de trabajo y un desarrollo turístico muy importante. “Sería un grave error que no se realizara, dejen que se haga, no vayan en contra de eso, no hagan tanto cuento”, dijo el artista yucateco.

Continuó. “Sería el error más grande para nuestros pueblos evitar que el Tren Maya se realizara”. Desde sus propias vivencias, el Tren Maya, que es uno de los proyectos prioritarios del gobierno federal, sería un punto de acercamiento entre la educación, los usos y costumbres, las familias y el desarrollo económico. Sabe de lo que habla.

“Mi abuela era mestiza maya y viajaba en vagones de madera y locomotora de vapor; teníamos el orgullo enorme los yucatecos de tener a Ferrocarriles Unidos de Yucatán, y no había acercamiento con el resto de la nación… ¡el acercamiento!, sólo un tren nos unía entre nosotros mismos”, mencionó el artista con gran emoción.