A un año de que la golpearon en fiesta del Potrillo, Violeta Vizcarra da carpetazo al caso

Luego del tremendo zafarrancho que se armó el pasado 26 de febrero de 2018 en una fiesta privada de Alejandro Fernández en la CDMX, en donde la socialité Violeta Vizcarra y su “amigo” salieron golpeados por el conocido del artista, Álvaro Romero, ahora, después de casi año y medio, la victima compartió en exclusiva para Grupo Cantón que dará carpetazo al caso, puesto que la demanda que puso en contra de Álvaro por romperle los dientes esa noche, nunca prosiguió y que además Alejandro Fernández jamás la ayudo como había prometido, se quedó esperando la disculpa pública que le prometió.

“Ya no quiero saber nada, ni del patán de Álvaro Romero, ni de su amigo Alejandro Fernández, ya no supe nada de mi abogado, la demanda estaba en contra de Alvaro, ya no dimos seguimiento ni nada, para mi ese es un caso muerto. Mi amigo al que golpearon también ya no quiere saber más”.

No pasó nada con la demanda de la socialité. “Nunca me dio la cara Álvaro Romero, no me pagó nada, y mucho menos Alejando, quien me dijo que me iba apoyar y que me iba a comprar otro celular, nada, además también iba a dar una disculpa pública y nada, me quedé esperando. De hecho Alejandro es muy amigo de mis amigos, pero ya no lo quiero ni ver, hace como un mes se fueron a un palenque y me invitaron y les dije que no, que muchas gracias, no tengo la más mínima intención de ver Alejandro”, dijo la socialité.

Violeta dijo estar bien tras el trago amargo de la golpiza en pasada fiesta del Potrillo, en donde Álvaro se le fue encima, al grado de que la golpeo y le tiró dos dientes. “Ahorita ya no he tocado el tema, yo estoy muy bien anímica y físicamente, mi amigo que también fue golpeado por ese partan de Alvaro también está muy bien. Esto ya es un caso cerrado, ya le di carpetazo, seguiré mi vida tan a gusto como hasta ahora”, concluyó Violeta.

¿SABÍAS QUÉ? Violeta asegura que le la noche del pleito en el penhouse de El Potrillo, Alvaro le aventó un celular de 25 mil peso por la ventana; supuestamente Alejandro le iba a comprar otro, cosa que no sucedió.

EL RECUENTO DE LOS DAÑOS

*La fiesta ocurrió el 26 de febrero DEL 2018 en un salón del hotel Saint Regis de Reforma

*El presunto amigo del Potrillo, Álvaro Romero, golpeó a Violeta y a su acompañante

*El golpeador dio una conferencia después de tres meses para explicar su verdad

*Violeta Vizcarra, perdió dos dientes tras el puñetazo de Álvaro

*Ella quería ver a Álvaro en la cárcel

*Alejandro sólo es testigo; el vio como golpeó a Violeta

*La demanda se levantó en la delegación Cuauhtémoc