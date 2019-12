Christina Aguilera se reinventa en México con ‘The X Tour’

Han pasado 18 años desde que la ganadora de seis premios Grammy, Christina Aguilera, se presentó en México como parte de una breve gira. Ahora la estrella del pop regresa a tierras nacionales con ‘The X Tour’ para cerrar el año con broche de oro.

Monterrey será la primera ciudad que vibrará con la energía y emoción que caracterizan a Christina Aguilera. El concierto tuvo lugar el pasado martes 3 de diciembre en el Auditorio CityBanamex. Después Xtina, como se hace llamar en sus redes sociales, se presentará el 5 de diciembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara. Finalmente el sábado 7 de diciembre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

The X Tour’ incluye éxitos como “Dirty”, “Ain’t No Other Man”,“Genie in a Bottle”, “Fighter” y otros favoritos de los fans, así como temas de su aplaudido álbum de estudio de 2018 “Liberation”.