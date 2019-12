Participará AMLO en el Juego de las Estrellas

Esteban Durán

Ciudad de México. –Durante la conferencia de prensa mañanera, el Presidente informó que participará en un juego de las estrellas de béisbol para promover el deporte entre la juventud y agregó que esto forma parte de la estrategia nacional para combatir el consumo de drogas denominado “Juntos por la Paz”.

Al respecto, se presentó un video de cómo, en algunos partidos de fútbol, los niños que entran de la mano de los jugadores a la cancha ya llevan el mensaje de la campaña “Juntos por la Paz”.

Para ello, comentó, deportistas famosos grabarán cápsulas informando sobre el tema.

“En las cápsulas hablarán todos los beisbolistas destacados, un poco también del fútbol, lo mismo con atletas y todos”, resaltó.

“Participaré, nomás que no los invito porque ya no me voy a sentir libre y me van a ponchar. Participaré en un juego con estrellas del béisbol, será un juego de muy buen nivel y se va a grabar”, señaló.

El Presidente anunció que también buscará a Saúl “El Canelo” Álvarez para que participe en la campaña contra el consumo de drogas entre jóvenes.

De acuerdo a fuentes de la Presidencia, el juego se podría grabar en unas dos semanas, tiempo en que se confirmarán los peloteros que participarán como Fernando Valenzuela y al lanzador de béisbol profesional mexicano para los Astros de Houston de las Grandes Ligas de Béisbol, José Urquidi a los que se les extendió la invitación.

También se invitó a los peloteros de grandes ligas Marco Estrada y Roberto Osuna.

Además se propuso que al final futbol de la Liga MX se proyecte un mensaje de la estrategia “Juntos por la paz”.

López Obrador se reservó el lugar donde se realizará el juego.

Pronto, pronto, vamos a jugar, será un juego de muy buen nivel, en un sitio en donde después del decimos y se va a grabar, van a hablar todos los beisbolistas destacados sobre esto como el futbol y lo vamos a seguir haciendo y lo mismo con atletas, lo mismo con los basquetbol, del boxeo”, dijo.