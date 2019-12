Un momento hilarante cuando el presentador es corregido por Siri

La tecnología avanza a pasos agigantados, tanto así que un presentador puede ser corregido en tiempo real por su asistente de Smarphone. Esto mismo pasó en Gran Bretaña, cuando un presentador del clima fuera corregido por su Smartwatch con el asistente incorporado “Siri”.

El meteorólogo Tomasz Schafernaker del canal BBC News, se encontraba brindando el reporte previsto para el medio oeste de Estados Unidos, que indicaba caída de nieve sobre Minneapolis y Denver, cuando el asistente virtual Siri de su Apple Watch se activó para decir que “no hay nieve en el pronóstico del tiempo”.

When you're a weather presenter and your watch contradicts your forecast….😆

🔊Sound on👇 pic.twitter.com/YXojblKcIQ

— BBC Weather (@bbcweather) November 28, 2019