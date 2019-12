“No me corto las venas por amor, solo por mis hijas, que viven felices en Barcelona con su papá” Olivia Collins

Olivia Collins. ¿Te cortarías las venas por amor?

“No, no me corto las venas. No, por las únicas que me corto las venas es por mis hijas y son mi único motor que realmente es lo que me mueve y el que me puede sacar de órbita. Pero lo demás estoy como ya hecha a todo, He vivido muchas etapas donde he tenido que estar muy sola; la pasé difícil pero después aprendo de estar en mi soledad y me gusta estar en mi casa sola, me gusta y hasta lo necesito pero ahora estoy muy feliz en el amor.”

¿Te gustaría volverte a casar?

“Nooo…auxilio, socorro! No, casarme no pero con mi pareja viajo´, nos acompañamos, de hecho, no he metido a nadie en mi casa.”

¿No?, ¿Agustín no vivió contigo?

}“No, no. Agustín tenía su departamento y a veces nos veíamos en mi casa y a veces en la suya, tuvimos varias lunas de miel bien padre pero no, nunca vivió en mi casa y yo hoy día he cambiado el chip y soy mas práctica en mi vida.”

¿Tus dos hijas viven en Europa?.

“Sí, las dos están en Barcelona viviendo y las voy a ver, Oli ya terminó su carrera de publicista y está trabajando en una agencia de publicidad, y admiro mucho a mi hijita porque aparte de estar trabajando en la agencia de publicidad, trabaja los fines de semanas en un bar de 10 a 3 de la mañana y está feliz, me dice: -Mamá, yo voy a ahorrar porque quiero seguir estudiando’. El plan de ella es irse a Berlín a hacer una maestría y, bueno, Silvana es la que está estudiando ahora psicología en una universidad privada…”

¿Y ya no le das dinero?

“Ya no le mando dinero. Oli me dice, ‘no mamá, yo estoy ahorrando, yo tengo’; está ganando bien en su agencia y después en el bar los fines de semana. Y a Silvana le dije, ‘mira, dedícate a estudiar, no quiero que trabajes y quiero que estudies, que me saques muy buenas notas que es lo único que te pido y ya después de eso m’ijita, pues adelante, ustedes ya están grandes’… Son unas mujeres, Shanik, que se han hecho, han madurado mucho; son unas chicas maduras y conscientes de la situación.”

¿Y ven al papá, vive en España?

“Viven con él y están muy contentas. Y sabes, que en una parte yo también, Shanik, porque estoy tranquila que están con su papá o sea pasa el tiempo y una cambia y te puedo decir algo muy personal, yo ya lo perdone; o sea, ya pasó el tiempo, lo que haya hecho, lo que haya pasado al fin y al cabo es el padre de mis hijas y las quiere mucho y yo cierro mi karma y perdono, porque perdonar te engrandece y te limpia el alma y así estoy mucho mejor.”

Entonces, ¿ya no se quieren regresar a México?

“No, no. Ay, ¡es que estaría mal si se regresaran! No es por nada, yo quiero mucho a mi país pero allá funcionan muy bien.”

¿Pero ya con él no vas a volver?

“¡Ay no, eso no, por favor!” concluyó la divina Olivia Collins.