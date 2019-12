Exhibirá AMLO a gobernadores que no se apliquen

Esteban Durán

Ciudad de México.– Tras los ataques registrados en el municipio de Villa Unión, en Coahuila, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en los siguientes días se presentará un informe de seguridad sobre la incidencia delictiva en los estados.

Fue en la conferencia matutina de todos los días que el mandatario aprovechó para informar que no todos los gobernadores participan en las reuniones de seguridad que se realizan cada mañana en los estados, por lo que en los próximos días ofrecerá un reporte más detallado en la materia.

“Daremos a conocer un informe de seguridad, y queremos hacerlo estado por estado (…) hay gobernadores que no se levantan temprano, no vamos a dar a conocer la información que tenemos sobre las asistencias a las reuniones de coordinación, pero es lamentable que en donde no participan tenemos altos índices de violencia y de inseguridad”, aseguró.

El mandatario indicó que se mostrará que en las entidades donde hay más violencia son aquellas donde los gobernadores no acuden a las reuniones de seguridad a las que convoca el Gobierno federal.

“Este fin de semana se presentará un informe de seguridad y demostraremos lo que sucede en cada estado, aseguró y agregó que hay autoridades locales que se aplican; por ejemplo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Vamos a dar a conocer las asistencias a las juntas de coordinación y donde no participan los gobernadores es donde tenemos alto índices de inseguridad”, explicó.

El Ejecutivo federal aseguró que no se pretende evidenciar a los mandatarios estatales, pero se busca presentar una especie de “Quién es quién” en el trabajo al combate de la inseguridad.

“Será un ‘quién es quién’ en la inseguridad. Porque todos tenemos que aplicarnos, porque cuando no hay atención, hay incidencia delictiva en un estado.

“Si nos aplicamos todos ayuda, porque ayuda si el presidente municipal participa, ayuda si en los municipios hay policías y ganan un buen salario y no están comprados. Ayuda si el gobernador atiende diariamente el asunto y si el fiscal estatal hace bien su trabajo”, expuso.

Tras ser abordado sobre el enfrentamiento que hubo el fin de semana en Coahuila, entre fuerzas armadas y presuntos integrantes del crimen organizado, señaló que ya se atienden los hechos, y argumentó que en Coahuila tenía mucho que no pasaba algo similar.

“El gobierno de Coahuila ha estado cuidando mucho este tema; el gobernador es uno de los que ha cuidado mucho el tema de seguridad, el gobernador se aplica, no delega, está pendiente, y esto se puede comprobar con datos de cómo ha bajado la incidencia delictiva en Coahuila”, concluyó.