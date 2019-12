Atacada por José Joel y fans

Sol Ibarguen, quien fuera la amante de José José hace más de 15 años, compartió en exclusiva para Grupo Cantón desde la Union Americana, que a raíz que se destapó recientemente que ella tuvo una relación con El Príncipe, las fans y la familia Sosa se le han ido encima. Lo peor es que por esta situación la empresaria ha caído en depresión y sufre de ataques de pánico. Además, ella pide que la dejen en paz, porque el hijo que tuvo con el Príncipe no pide nada de herencia.

“Yo he estado muy deprimida, de hecho tengo depresión y ataques de pánico, me sofoco y se me va el aire. Estoy en terapia y me estoy medicando, hasta uso un inhalador… siento que el oído me va a reventar. Yo vivía muy tranquila con mis tres hijos, pero a raíz de esto que salió que yo anduve con José José, la gente se me ha ido encima. De hecho, aparte de los fans, también la José Joel me ha dicho de insultos, es muy grosero, muy déspota y la misma Anel me tacha de idiota. Los fans me dicen trepadora, que cuento me dieron. Mis hijos están asustados y molesto con todo esto que está pasando”.

Sol casi pierde la vida por un par de fans mal intencionadas. “Ni que yo fuera a la primera y la última para tanta rabia de parte de la gente… Hice un coraje muy fuerte porque he sido atacada por los fans y por la familia Sosa, de hecho hace unos días salí de mi casa con mi hijo, porque yo estaba muy deprimida por todo lo que está pasando. Entonces fuimos a la tienda y ahí estaban dos señoras, y me empezaron a insultar por lo del tema de José José. Entonces, tras contestarles, me siguieron en su camioneta y me sacaron del camino porque me la estaba aventando. Nuestro carro quedó todo estampado y con muchos daños”.

La empresaria vivió un tórrido romance con el Príncipe; ahora tema por su vida. “Yo no sabía que José estaba casado, en mi casa no me lo iban a permitir. Yo no sabía quién era José, que música cantaba. Yo estaba en otra onda, ya con el tiempo me enteré, eso fue hace mucho y no sé porque los fans me agarraron tanto coraje al grado de hacerme daño. Me atacan, me maldicen, me dicen hasta de lo peor. Ya aquí tengo miedo de salir con mis hijos”, confesó.