Vicente Fernández Jr. está disfrutando la mejor etapa de su vida y eso se refleja en su nuevo material La oveja negra, un disco con mariachi, con el que rinde un merecido homenaje a su hermano Alejandro, y de paso, deja claro que es “la oveja negra de la familia” en el sentido de que es un hombre que lucha por lo que quiere. En exclusiva para Grupo Cantón desde el Rancho Los Tres Potrillos, el cantante expresó.

“Soy ‘la oveja negra’… La gente en el rancho me lo va a entender perfectamente, no es el descarriado… Siempre he sido necio y terco en que si quiero ir tras la meta y tras un proyecto, llueve o truene, yo lo hago, voy derecho y no me quito. En ese sentido me gana la necedad de llegar a la meta, por llegar al término, en ese sentido sí me he considerado ‘una oveja negra’, porque no hay piedra que no brinque, ni cerro que no suba”.

Vicente ha aprendido de la sabiduría de sus amigos y de don Chente. “Mi padre es mi gran amigo y él también luchó por llegar a la meta”.