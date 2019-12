4T, sepulta corrupción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador cumple hoy su primer año de gobierno con una aprobación ciudadana que ronda entre los 60 y 72 puntos porcentuales y con sus batería enfiladas en el combate a la corrupción y el bienestar social.

El día de hoy, el Primer Mandatario realizará un evento en el Zócalo de la Ciudad de México, en el que ofrecerá un discurso para rendir cuentas del primer año de su gobierno, destacando cinco acciones fundamentales que han marcado a la denominada Cuarta Transformación.

La primera de ella es el combate a la la corrupción. El primer mandatario ha señalado que tiene información de que la actitud de distintos servidores públicos ha cambiado y se percibe un ‘ambiente distinto’ en las instituciones. Con compras consolidadas y buen manejo del presupuesto, el gobierno se había ahorrado 500 mil millones de pesos en los primeros nueve meses de gobierno.

El presidente auguró que la corrupción se elimine entre las altas esferas a mediano plazo y consideró un avance que el Poder Legislativo avalara considerar como grave a este delito.

Las pensiones es otro rubro a destacar. Se entregaron mayores montos a las personas de la tercera edad, duplicando los recursos. Ocho millones de adultos mayores, 94% del total, han recibido pensión de 2 mil 550 pesos bimestrales, y 790 mil personas con discapacidad reciben una pensión de 2 mil 550 pesos bimestrales. En cuanto a los jóvenes, están recibiendo becas en todos los niveles escolares10 millones 090 mil estudiantes, lo que significa una inversión en el año de 60 mil millones de pesos.

También se dijo adiós a los lujos. Mencionó que el año pasado, la Presidencia (bajo la administración de Enrique Peña Nieto) gastó 3 mil 200 millones de pesos, mientras que en su primer año se erogaron 800 millones, con lo que se tuvo un ahorro de 2 mil 400 millones de pesos.

Además no hubo nuevos impuestos. En su primer año se tuvieron finanzas públicas sanas, puesto que, tal como lo prometió en campaña, no se crearon nuevos impuestos, no hubo gasolinazos y no incrementó la deuda externa.

El presidente también señaló que en este 2019 no se devaluó el peso y la moneda nacional fue una de las que más se fortalecieron frente al dólar. Y se realizó un aumento al salario mínimo de manera histórica. El primer mandatario recordó que un incremento así no se había visto desde hace 36 años.

UNA APROBACIÓN DE ENTRE EL 59% Y 72%: ENCUESTAS

En el registro de popularidad de AMLO, las encuestas reportan que más de la mitad de los mexicanos aprueba su gobierno. De acuerdo a diversas encuestas, el Presidente ronda una aprobación de entre el 59% y el 72%.

La más reciente, elaborada por Consulta Mitofsky para El Economista, señala que en los últimos 10 meses, la popularidad de López Obrador se ha mantenido en un rango de 57 y 58%.

De acuerdo con la encuesta más reciente de El Financiero, el titular del Ejecutivo federal llega a su primer año de mandato con el 68% de aprobación ciudadana por su trabajo al frente del país.

La encuestadora De Las Heras Demotecnia también reporta la aprobación de López Obrador en 68%. La encuesta del Gabinete de Comunicación reporta un 57.8%, y la de Enkoll, realizada para el medio digital La Silla Rota, reporta que a su primer año el presidente llega con 72% de aprobación.

REFORMAS APROBADAS

De igual forma se han dado logros históricos de la Cuarta Transformación, que ya son leyes a través de reformas a la Constitución por iniciativas de las bancadas de Morena en ambas Cámaras del Congreso.

1. Se han concretado ya 25 reformas a la Constitución, en la actual legislatura.

2. La corrupción es considerada ya como delito grave en las leyes mexicanas.

3. Quedó prohibida la condonación de impuestos.

4. Es ya delito grave el fraude electoral, por lo que quien incurra será encarcelado .

5. Se aprobó la ley de extinción de dominio para devolver al pueblo lo robado.

6. Se canceló la mal llamada reforma educativa y hay nuevas leyes.

7. Se aprobó la nueva ley de salud pública para garantizar atención y medicamentos.

8. Se garantiza la consulta popular. Se quitan trabas para ejercerla.

9. Se aprueba revocación de mandato. Que el pueblo pueda quitar al Presidente.

10. El Presidente puede ser juzgado por corrupción.

11. Ya no hay fuero para el Presidente.

Coparmex da balance de lo bueno y lo malo

Cosas positivas y otras no tanto, son las que han ocurrido durante el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo al balance de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Tras un análisis, la Coparmex presentó los resultados del balance durante este tiempo.

Señalaron los empresarios que la inflación, el Superávit primario y el salario real promedio, son cifras que sobresalieron.

Sin embargo, por su contraparte, el crecimiento económico, la inversión física bruta , el subejercio y los homicidio diarios, son cifras que no mejoraron al estancarse o ir a la alza.