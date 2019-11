Un año de ensayos

DESDE FILOMENO MATA8

MOURIS SALLOUM GEORGE

@vocesperiodista

LA HISTORIA, NO ES UN MONTÓN DE RETAZOS INCONEXOS

La Historia, no es una colcha que adorna de día y se guarda de noche. Es un proceso sin solución de continuidad. Parafraseando a Renán, es el plebiscito de todos los días: Escalón tras escalón. Del estudio de la Historia, decía don Jesús Reyes Heroles, hay que extraer sus rendimientos políticos para continuar la Gran Marcha. Pero hay otra luz preventiva: Quien no aprende de los errores del pasado, está condenado a repetirlos. Decía don José Ortega y Gasset que los cambios súbitos, a tontas y a locas, exponen al hombre a retornar a la edad del orangután. Esa es la tesitura por la que cruzan los mexicanos. Tanto a los detractores como a los militantes en la cuarta transformación les parecen suficientes 365 días para descalificar o exaltar el nuevo poder establecido. El neoliberalismo se empezó a gestar hace más medio siglo en las potencias dominante económicamente. Se aclimató en México al arrancar lo ochenta. El neoliberalismo mexicano atacó de raíz el viejo entramado institucional. Sus acciones construyeron un nuevo sistema sobre el antiguo régimen constitucional y renovaron el establishment, cuyos escuderos permanece beligerantes. AMLO inició en la primera mitad de los noventa su brega contra el sistema, que le bloqueó en dos ocasiones su acceso al poder presidencial. A un año, los críticos del tabasqueño dictaminan ya que su obra es un fiasco. Sus partidarios viajan a lomo de un triunfalismo infantil. No parecen existir matices. O todo negro o todo blanco. Por nuestra parte, nos reservamos los próximos cinco años para hacer un juicio de valor sobre hechos consumados, no sobre encuestas ni prematuras condenas incendiarias. El clásico dice que Roma no se construyó en un día. Todo pasa por la prueba del ensayo y el error. Vale.