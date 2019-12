Mariana Juárez presenta su calendario LA BARBY, DE ’10’

La Campeona Mundial Gallo del CMB buscará para el siguiente año el cinturón Supergallo

Ciudad de México.- Como lo estila, rompiendo con esquemas y paradigmas, la boxeadora Mariana Juárez presentó en el Restaurante Prime Time su Calendario 2020, mismo en el que muestra una faceta diferente de su vida, siempre impregnada del deporte en el que pudo figurar hasta ahora.

Con la fotografía de Leonardo Suárez, quién prácticamente se ha convertido en el artista detrás de la pugilista a lo largo de esta aventura, La Barby se mantiene en esa línea de igual compartir el lado sexy que siempre le ha distinguido.

Y, hablando del tema deportivo, la actual Campeona Gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), aseguró que trabajará con mucho ahínco para buscar en 2020 el título Supergallo.

“Mi idea es hacer una pelea en la siguiente división y después buscar el cinturón. La actual Campeona, Yamileth Mercado, me dijo que tengo que hacer méritos, lo que le digo es que una Campeona Absoluta como yo debe de tener una oportunidad automática, y se lo digo, si no me enfrenta a mí, no puede decir que es auténtica Campeona, o que es la mejor, porque me tiene que ganar a mí”.

Mariana lanzó que presionará al CMB, pues lleva mucho tiempo exigiendo esa opción de ser elegible para ganar un campeonato más, porque al final es una posibilidad que se ha ganado a base de triunfos y de siempre figurar en los primeros planos.

“Si es necesario hablaré con Mauricio Sulaimán, pues me he ganado esa oportunidad. Yo lo único que espero es que no cuiden a Yamileth todo un año y que hasta después la enfrenten con rivales importantes”.

Juárez hizo al momento nueve defensas del cinto que actualmente ostenta, y espera poder hacer la décima para darle paso a lo que sigue.

150

Pesos costará el calendario 2020 de Mariana La Barby Juárez