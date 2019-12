Confianza total a Marcelo Ebrard

Arreando al elefante. Esteban Durán.

-PAISANOS TIENEN GARANTIZADA SU SEGURIDAD 7:14 ¡Buenos días! Fue el saludo de un Presidente serio, no muy común en él, que siempre sale sonriendo y con él ánimo por delante, quien de entrada anunció los temas de la a tratar en la conferencia que encabeza: Postura sobre el caso LeBaron y las declaraciones de Donaldo Trump, sobre que catalogaría a narcotraficantes como terroristas. Y los requisitos y derechos que los paisanos deben de cumplir al cruzar territorio mexicano. 7:17 Al igual que el mandatario, el canciller Marcelo Ebrard mostraba un semblante poco usual en él, de seriedad y quizá de preocupación por las notas y comentarios en la prensa escrita por las declaraciones de uno de los LeBaron. El titular de la SRE inició su participación con una reflexión, en la que señaló la importancia y prioridad que López Obrador dio al suceso, dando instrucciones a secretarios y al propio canciller para hacer acto de presencia en el lugar de la masacre. Mencionó sobre las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República, en colaboración con otros cuerpos policiacos, por lo que derivado de eso la Unidad de Inteligencia Financiera de México inició procesos contra 771 personas físicas, mil 57 morales, y bloqueó montos por cinco mil 329 millones de pesos. En síntesis, en ese tema se ha hecho un esfuerzo sin precedentes por parte de México y queremos que Estados Unidos acompañe el mismo esfuerzo. 7:26 El director de Aduanas, Ricardo Ahued, habló sobre las obligaciones y derechos de los paisanos, que vienen a nuestro país para pasar las fiestas navideñas: en caso de traer aparatos electrónicos u otras mercancías deberán de acompañarse con una factura o con el comprobante de venta o documento que exprese el valor de los productos. Igual mencionó que quienes se trasladen en sus propios vehículos deberán pagar solamente 51 dólares más IVA. Si se hiciera este trámite por medios de aplicación móvil solamente pagarán 45 dólares más IVA. Fue claro al explicar dicho proceso para que los connacionales no se confundan o sean sorprendidos por malos elementos que quieran abusar, con gráficas demostró cuáles pasos seguir: tendrán que hacer un depósito también de depósito de garantía los vehículos de los paisanos que ingresen temporalmente de 400 dólares solamente cuando las familias visiten y tengan autos posteriores al 2007, vehículos 2001 a 2006 pagarían 300 dólares únicamente y vehículos del año 2000 o anteriores hasta 200 dólares. Y hago referencia que esto se devuelve una vez que retornen a su origen. 7:33 Tras la exposición de Ebrard y de Ricardo Ahued, señal que vendría la ronda de preguntas y respuestas, las manos de inmediato se alzaron, para cuestionar al tabasqueño y a los dos funcionarios sobre varios temas, principalmente en de Donald Trump. Y así fue, ¿qué pasaría o haría el gobierno mexicano si EU se atreviera a invadir territorio nacional en busca de los narcotraficantes? Sin gran aspaviento, tranquilo, López Obrador respondió que Marcelo tiene la encomienda de realizar las pláticas con EU, no habría de qué preocuparse y categórico dijo: “No se permitirá ninguna intervención armada. Se desea una buena relación, como la que se está llevando en este momento. Nada que temer. En caso remoto se actuaría en el marco de las leyes internacionales”, simple y sencilla la respuesta que satisfizo a todos. 7:51 No obstante hubo más cuestionamientos referentes al tema. ¿Qué opinión hay sobre los partidos y dirigentes que politizaron la situación? Nuestro anfitrión de Palacio Nacional ya se las sabe de todas y aunque en innumerables ocasiones ya ha enviado el mismo mensaje, parece ser que no lo han entendido: “No vamos a enfrentarnos con el mal, tienen el derecho a manifestarse, no caeremos en provocación”, 8:20 Dónde si le dieron en su “mero mole”, de lo que le gusta hablar y que no se cansa de repetir, es sobre las acciones y resultados a un año de su gobierno… Y se regocijó: Son 200 mil millones de pesos de ahorró por combate a la corrupción; millones adultos mayores beneficiados, así como discapacitados, estudiantes, campesinos, beneficiados con el combate a la corrupción. Y si hubiera dudas se presentó una gráfica del desempeño del gobierno por país, así como la evaluación de la lucha contra la corrupción. 8:35 El cierre de su mañanera fue contundente “En este gobierno se actúa con eficacia, no hay relación con grupos de interés, no hay asociación delictuosa. Mi compromiso es defender a México”, así o más claro.