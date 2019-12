AMLO y éxitos de la Santanera

MAESTRO, LA SANTANERA AMENIZARÁ EL FESTEJO DE AMLO EN EL ZÓCALO.

Tocará sus clásicas: Nunca digas que te quise (dedicada a Peña), El ladrón (Lozoya), Muñeca de paja (Rosario Robles), Me da vergüenza (la corrupción), La boa (Fox), En la cantina (Calderón), Viva mi compañera (Sheinbaum, Sánchez Cordero y Piedra); Para que seas feliz (pensiones y becas a los pobres), Este tren no se para (el Maya), Ya te conocí (los conservadores), Por las calles de México (las marchas fifís anti-Obrador), y Lo siento por ti (el INE y quienes perdieron los jugosísimos contratos del NAIM y Pemex). José Mújica, expresidente uruguayo, es el invitado especial de don Andrés. -Que le pregunté a don Pepe su receta secreta para hacer un quinquenio tan brillante y austero, y a cocinarla aquí. Margarita Zavala participará en la marcha anti-Obrador. -A ver si no la corren como a Fox en una reciente manifestación en León… Gustavo de Hoyos dijo que el Acuerdo de Inversión en Infraestructura es positivo pero insuficiente. -Don Gus sigue alucinando Hoyos en todo lo que emprende la 4T, lo bueno es que empresarios de mucho más peso (como Slim) no le hacen caso y ya rompen sus alcancías para invertir en los 147 proyectos. Alito Moreno preside ya la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de AL y el Caribe. -¡Son 60 institutos de 29 países en la Copppal!, y aquí sólo dirige un partidito de oropel de la nueva chiquillada.