Siembran terror entre ambulantes

Trabajadores de la alcaldía exigen moches y a quien no paga lo muelen a golpes: órdenes de Núñez

CDMX.- Autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc y de Vía Pública del Gobierno local, se han encargado de sembrar el terror entre los comerciantes que, para trabajar, deben pagar una cuota diaria de más de 200 pesos, o de lo contrario les pasa lo que a Ricardo, un joven que por vender en la calle y no juntar el moche lo golpearon y le quitaron su mercancía.

Avelino Méndez, Subsecretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública del Gobierno local, junto con Néstor Núñez, alcalde de Cuauhtémoc, se han encargado de controlar a las personas que buscan un sustento al comercializar sus productos en el espacio público, pues a decir de los comerciantes utiliza un grupo de choque para golpear a quienes se resisten a entregar la cuota que va directo a los bolsillos de los funcionarios. “Yo cuidaba la mercancía de una señora de la tercera edad, no estaba vendiendo, aunque sí tengo mi puesto y gente de la Cuauhtémoc, me exigieron que me quitara.

Cuando estaba levantando, comenzaron a arrebatarme la mercancía y luego me golpearon. Me fracturaron un pie”. Los vendedores tuvieron que buscar la intervención de las autoridades, y Avelino los atendió, pero les advirtió que si la situación del comercio informal y la inseguridad no se organiza, “se atendrán a las consecuencias”.