¿Qué hacer este fin de semana?

ESPECTÁCULOS

KNOTFEST MEETS FORCEFEST MÉXICO 2019

El Knotfest anunció su line up final, con la participación de artistas como Godsmack, Bullet For My Valentine, Papa Roach, 311, Stratovarius, Nothing More, and Of Mice and Men, entre otros…

¿Cuándo? Sábado 30 de noviembre. ¿Dónde? Parque Oceanía. ¿Cuánto? Desde $150

ENJAMBRE EN CONCIERTO

La banda oriunda de Zacatecas, se prepara para llegar de nueva cuenta a los escenarios de la CDMX. Los creadores de temas como “Dulce soledad” ofrecerán un gran concierto.

¿Cuándo? Sábado 30 de noviembre. ¿Dónde? Palacio de los Deportes. ¿Cuanto? Desde $164

DEPORTES

CARRERA NOCTURNA

Participa en la 4ta edición de la Carrera Vivir es increíble y disfruta de la mejor competencia en formato nocturno en el Autódromo Hnos. Rodríguez y contribuye a una gran causa social.

¿Cuándo? Sábado 30 noviembre 9:30 pm. ¿Dónde? Autódromo Hermanos Rodríguez. ¿Cuánto? Entrada libre.

4A. CARRERA PROED

Aviéntate una carrera por la educación en la CDMX. Habrá distancia de carrera y caminata de 5K, 10K, 3k y distancias infantiles, por si quieres ir acompañado con la familia a esta aventura deportiva.

¿Cuándo? Sábado 30 noviembre. ¿Dónde? A un costado de la Fuente de Xochipilli. ¿Cuánto? Inscripción $350

TOUR GASTRONÓMICO

La aventura comienza con una visita a una magueyera donde conocerás sobre el proceso de producción y fermentación del pulque, aprenderás también del maguey.

¿Cuándo? Sábado 30 noviembre. ¿Dónde? Salidas Auditorio nacional 8:00 am. ¿Cuánto? Desde $780

CULTURA

67 MUESTRA DE LA CINETECA NACIONAL

Prepárate para disfrutar 14 de las mejores películas de cine contemporáneo del 15 de noviembre al 2 de diciembre en la CDMX Como ya es costumbre, la Cineteca Nacional presenta la 67 edición de su ya tradicional Muestra de Cine Internacional.

¿Cuándo? Del 30 de nov. al 2 de dic. ¿Dónde? Cineteca Nacional. ¿Cuánto? $30

LAS CATRINAS

Carmelita Salinas y un puñado de artistas fueron fotografiadas vestidas de Catrinas para una buena causa, pues sus imágenes quedaron plasmadas en un libro que recaudará fondos.

¿Cuándo? Sábado y domingo 6:00 am-12 pm. ¿Dónde? Metro Candelaria. ¿Cuánto? $5 del boleto del metro.

GARNACHEANDO

POZOLE MOCTEZUMA

El pozole de Moctezuma Uno de los secretos mejor guardados de la colonia Guerrero es esta pozolería. En la calle de Moctezuma en el número 12 está este restaurante que sirve uno de los pozoles más ricos de la ciudad.

¿Cuándo?: Lunes a domingo 14:00 a 19:00 hrs. ¿Dónde?: Moctezuma 12, colonia Guerrero, CDMX. ¿Cuánto?: $100 a $150

ALITAS LONDONBURRO

Este lugar inició como un puesto muy pequeño y conforme su popularidad fue aumentando, decidieron construir un pequeño pero acogedor recinto Puedes ir con tu familia.

¿Cuándo?: Jueves a domingo 14:00 a 00:00 hrs. ¿Dónde?: Xola 1353, col. Narvarte, CDMX. ¿Cuánto?: $120 a $180

TALLER DE AUTOMAQUILLAJE

Si quieres aprender el arte de maquillarte, utilizar colores, saber a manejar los utensilios, saber aplicaciones y sobre reducir costos, no te pierdas esta oportunidad.

¿Cuándo? Sábado 30 de noviembre. ¿Dónde? Ecolosia Toluca, Lerdo. ¿Cuánto? Desde $150