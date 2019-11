“Le pela los dientes”

Like

México.- Alex Lora se toma las cosas con calma, por eso, después de hacer una intensa gira por México y la Unión Americana, ahora piensa tomarse unos días de asueto junto con su Domadora en estas fiestas decembrina.

De hecho no quiere trabajar en fin de año, mucho menos preocuparse por la demanda que le puso su exbaterista, José Ramón Pérez Cabrera, el año pasado por despido injustificado, pues el cantante asegura que se trata de puras babosadas. Así lo dijo el líder del TRI en exclusiva para Grupo Cantón durante los premios Ejecutantes. “Es patético que una persona que deja su trabajo tirado… En el momento se verá que es lo que procede, realmente ahorita nosotros estamos más enfocados en lo que es nuestro rocanrol que en lo que es estar alegando babosadas.

Mis abogados se están haciendo cargo eso se está atendiendo y ya veremos. Pero eso fue innecesario y no hay nada de qué preocuparse”, dijo Lora. Por otro lado Alex compartió que disfruta los reconocimientos. “Siempre me he considerado un aprendiz, llevo 51 años aprendiendo.

Me siento muy honrado de que este año me reconozcan los premios EJE Ejecutantes con una presea. Eso quiere decir que ha valido la pena estar trabajando para la raza y más aun me siente feliz de estar trabajando al lado de mi Domadora.

Tenemos la bendición de la virgen de Guadalupe”. Además, agregó. “No vamos a trabajar el fin de año, alguna vez trabajamos el mero 31, es padre pero ya te corta la fiesta. Dos veces fuimos a cantar en fin de año a Tokio, y eso si fue muy chido. Ahora pensamos descansar unos días después de la gira intensa que hicimos y disfrutar a la familia. La verdad es que en esta fechas lo que más nos gusta es disfrutar nuestra casa”, dijo el legendario músico.