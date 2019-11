AMLO: Fuera política neoliberal

México.- Aunque ha sido reiterativo en la exigencia de pedir a sus secretarios y servidores públicos en general, no caer en prácticas corruptas a través de una declaración de principios, dos veces lo ha hecho vía memorándums, la primera el 13 de junio y la segunda el 22 de octubre.

Ayer en la mañanera, nuevamente retomó el tema e informó que se continúa trabajando en el fortalecimiento de los valores a través del diálogo, con gente creyente y no creyente, debido a que son una pieza clave, además de que no sólo se debe ver por el bienestar material, sino también por el bienestar del alma.

Dijo sobre la cartilla moral, de la cual se han impreso ocho millones de ejemplares, que no es un ordenamiento legal obligatorio; que se hacen consultas ciudadanas para establecer los preceptos que incluirá la nueva constitución moral; y que se requieren servidores públicos que cuenten con 90 por ciento de honestidad y 10 por ciento de experiencia.

En la primera misiva, López Obrador reitera que en su Gobierno no se permiten amiguismo ni nepotismo, por lo que ninguno de sus familiares puede hacer propuestas ni acuerdos en nombre del Gobierno.

“No acepto, bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus ‘recomendados'”, advirtió en un memorándum distribuido por la Presidencia.

Andrés Manuel recordó que “todos estamos obligados a honrar nuestra palabra y cumplir el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos”.

“Me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir, bajo ninguna circunstancia, la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen”, escribió.

Señaló, en el documento, dirigido a su gabinete, directores de empresas y organismos paraestatales, así como a servidores públicos en general, que de no cumplir esa recomendación, se podría caer en actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal.

En el texto, el mandatario detalló que ello incluye a su esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de su familia cercana o distante.

“Ustedes no tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie. Y en el caso de mis familiares, ni siquiera de recibirlos en sus oficinas o contestarles el teléfono. Nada de nada”, externó.

El presidente López Obrador insistió en que de no cumplir con esa recomendación, “se podría caer en actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal”.

El 22 de octubre en un segundo memorándum, el presidente López Obrador reitera a todos los servidores públicos del Gobierno de México lo que significa la Cuarta Transformación.

“Como es sabido nosotros llegamos al gobierno luego de un largo periodo de lucha que llevamos a cabo muchos mexicanos para derrotar, por la vía pacífica y electoral al régimen autoritario y corrupto que predominaba en nuestro país”, dijo el mandatario de México.

Agregó que los servidores públicos no pueden intervenir en comicios de partidos políticos, por lo que les pidió abstenerse por completo de actuar en su carácter de funcionarios públicos, en asuntos partidistas.

“También está prohibido utilizar bienes, imágenes, programas sociales o cualquier otro recurso público, que deben destinarse sin ninguna distinción y exclusivamente, al beneficio de los ciudadanos”, aseguró.

El presidente de la República, recordó que uno de los propósitos fundamentales de la Cuarta Transformación es, hacer realidad una auténtica democracia. Desterrar la simulación y las marrullerías.

“Ser de izquierda significa ser honestos, no mentir no robar y no traicionar al pueblo”, reiteró.

“Aunque ustedes con mujeres y hombres con convicciones, tengo el deber de comunicarles que se pedirá la renuncia al cargo de quienes lleven a cabo cualquier práctica antidemocrática”, concluyó.