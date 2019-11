Ahora puedes dormir a tus hijos al ritmo de Snoop Doog

Ciudad de México.- El rapero Snoop Dogg no deja de innovarse en la música, presentó “Rockabye baby”, su nuevo material discográfico dirigido para un publico distinto: los bebés.

Con hits como “Sensual seduction” y “Ley law”, el álbum esta compuesto por doce temas de su repertorio versionadas en melodías de cuna.

El material ya esta en pre venta y se encuentra en YouTube.

Tracklist completo:

1. “Gin and juice”

2. “What’s my name?”

3. “Beautiful”

4. “Drop it like it’s hot”

5. “Lay low”

6. “Sensual seduction”

7. “Young, wild and free”

8. “Snoop’s upside ya head”

9. “California roll”

10. “Trust me”

11. “Slow down”

12. “Doggy Dogg world”