Plataforma

DESCHAMPS SE PAVONEA EN LÍNEA COMERCIAL; VILLASEÑOR A LAS ÓRDENES DEL PUERTO ROVIRA

1.- ¿Buscado en decenas de países? ¿Requerido por la Fiscalía General de la República? ¿Escondido y operando a través de MANUEL LIMÓN?… Sí, CARLOS ROMERO DESCHAMPS, quien el lunes pasado vivió algo distinto, pues acostumbrado a volar en avión privado, pagado por los trabajadores petroleros sindicalizados, fue visto a mediodía en el aeropuerto internacional de Acapulco, Guerrero, tomando un vuelo comercial rumbo a la Ciudad de México, como cualquier hijo de vecino y en completa impunidad… Fue el vuelo 304 de AEROMÉXICO, despegó a las 13:27 horas… Priísta y líder espurio por décadas, se volvió símbolo de la corrupción y de la impunidad en México, y no tiene empacho en exhibir su riqueza mal habida… 2.- Sobre la denuncia de IRMA VILLASEÑOR por maltratos, gritos al personal, acoso laboral, trato inhumano, vejaciones y demás… Quien además se la pasa acusando al personal de supuestas faltas con los jefes por cosas irrelevantes, quitándoles el tiempo… Y ahora con el estatismo que hay en las oficinas a causa del ciber ataque, solo se la pasa regañándolos por todo y pidiendo información de los contratos laborales para correr gente hasta porque la mosca pasó volando… “nos trata de inútiles”, aseguran… Me preguntan varios estimados lectores ¿dónde se encuentra laborando?… Actualmente está reubicada en Ciudad del Carmen, Campeche, edificio Venustiano Carranza, Calle 31, entrada a la colonia Petrolera número 2, como coordinadora de Integridad Mecánica en la SAEP, en la coordinación del corrupto de RENÉ PUERTO ROVIRA, coordinador de Servicios Marinos… No cabe duda que Dios los hace pero el Diablo los junta… Habrá más.