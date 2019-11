El Gurú de la Barranca

Ni drones, ni bola de cadrones aquí

MAESTRO, TRUMP DECLARARÁ COMO TERRORISTAS A LOS CÁRTELES MEXICANOS

-Que primero Donald pare el tráfico de armas terroríficas de allá para acá y trate de controlar el horripilante consumo de drogas de los gringos, y luego habla. Ebrard dijo que México no admitirá ninguna violación a su soberanía. -Ni drones, ni bola de cadrones piloteando aviones en nuestro espacio aéreo. Alfonso Durazo rechazó que los cárteles de drogas sean terroristas. -Sí provocan terror sus balaceras, pero más la guerra que ordenó Calderón causando tanto horror que aún pervive. Obrador dará un informe el domingo en el Zócalo, y la oposición anuncia una “marcha anti-AMLO”. -Es una provocación: nada más falta que los fifís vayan encapuchados, rompan vidrios y pintarrajeen monumentos.

Don Andrés dará pensiones y becas a todos los pobres. -Lo malo es que somos tantos pobres que no van a alcanzar… El presidente citó que inseguridad y violencia son asignatura pendiente, y agregó que “somos responsables pero no culpables”. -Sabemos el origen, la raíz podrida de sexenios que crecieron torcidos y no enderezaron sus ramas, pero hay que resolverlo a la de ya y cortar de tajo. Diputados avalaron juicio político a Rosario Robles para inhabilitarla en cargos públicos. -Uy, si alguna vez el PRI vuelve a ganar la presidencia, doña Chayo estará muy ancianita para ser funcionaria…