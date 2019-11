Un último deseo antes de partir…

A veces es inevitable la muerte de una persona querida, un familiar. Cuando se sabe eso, lo único que queda es cumplir con lo que es su última voluntad. Es entonces cuando el último deseo de un hombre de tomar “una última cerveza con sus hijos” se volvió viral en redes sociales.

Un tweet de Adam Schemm muestra a su abuelo, Norbert Schemm, de 87 años, antes de su muerte por cáncer, en Milwaukee. Él sonríe en su cama de hospital con una cerveza en la mano, brindando rodeado de sus tres hijos y de su esposa, quien sostiene su mano.

Adam, unos de sus nueve nietos, publicó en Twitter la foto del encuentro que se viralizó al instante.

“Mi abuelo murió hoy. Anoche, todo lo que quería hacer era tomar una última cerveza con sus hijos“, comentó.

“Mi abuelo había estado relativamente sano en el transcurso de su vida, pero fue el domingo de la semana pasada mientras estaba en el hospital cuando se dieron cuenta de que sería el final. Llamó a sus nietos para informarnos el lunes. Tomamos la foto el martes por la noche y luego murió de cáncer de colon en etapa cuatro el miércoles ”, dijo Adam en entrevista a la BBC.

My grandfather passed away today.

Last night all he wanted to do was to have one last beer with his sons. pic.twitter.com/6FnCGtG9zW

— Adam Schemm (@AdamSchemm) November 21, 2019