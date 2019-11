Ruedan cabezas en Coyoacán

Alrededor de 10 mil comerciantes marcharon a la alcaldía; delatan corrupción y logran renuncia de 3 funcionarios

México.- El día de ayer se realizó la mega marcha de tianguistas que colapsó a la alcaldía de Coyoacán. Cerca de 10 mil comerciantes se reunieron desde tempana hora en Calzada de Tlalpan, a la altura de General Anaya, y de ahí caminaron hacia el quiosco del Centro de Coyoacán, colapsando las principales avenidas al sur de la capital. Dirigentes de tianguis como Enrique Espejel y Octavio Soriano, entre otros, se dieron cita junto con cerca de 10 mil comerciantes, así como dirigentes de otras alcaldías que acompañaron a los comerciantes de Coyoacán

Coyoacán en solidaridad con el gremio. Los manifestantes lograron la renuncia de tres funcionarios, señalados como los responsables directos de corrupción y de haber desbordado el comercio informal en la demarcación. La salida de Farid Barquet Climent, director General Jurídico y Gobierno fue la principal, le siguió la del director de Gobierno, junto con el JUD de Vía Pública, pero se esperan muchas más, ya que una de las demandas es la revisión de todo el personal del Área de Gobierno.

Otros funcionarios que también podrían dejar la alcaldía es el JUD de Mercados y el director General de Participación Ciudadana.

La marcha demostró la fuerza social que representa el gremio tianguista. El mensaje fue claro: buscan ser integrados en las Leyes Secundarias de la Ley de trabajadores no asalariados que emitirá el Congreso Capitalino y en las cuales quieren verse representados.

Los quejosos, dijeron que no están dispuestos a tolerar tanta corrupción y extorsión por parte de las alcaldías, demandando que los perfiles que ocupen los cargos sean de ciudadanos experimentados y que conozcan las áreas, además de ser gente que haya comprobado desempeñarse con honestidad, y no funcionarios que vengan a aprender o que desconozcan los problemas sociales. Los tianguistas reprocharon que el alcalde, Manuel Negrete, no los haya recibido directamente, sin embargo, el coordinador de asesores, Antonio Rodríguez Limones, fue quien se colocó como el principal negociador en la mesa.