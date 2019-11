Myzteziz, el del Exatlón

EL ESTETA DE AAA WORLDWIDE CUENTA SOBRE SU EXPERIENCIA EN EL REALITY; ESTÁ LISTO PARA ENFRENTAR A ARGENIS

.- Ciudad de México.- Tres ediciones después, en las que también desfilaron El Hijo de Octagón y Dragon Lee, las dudas parecen disiparse. El debate está demás respecto a lo completa que es la lucha libre, pues Exatlón México ha sido la otra vitrina para estos deportistas que históricamente han llevado el yugo de ser más bien actores o cirqueros.

Y es Myzteziz Jr, uno de los últimos representantes para el pancracio en el reality show por excelencia en la nación azteca, quien lanza que se ha demostrado que ellos son igual atletas de alto rendimiento, que pueden ser parte de esta competencia en la que desfilan personajes bastante preparados y de un nivel a prueba de todo. “Para nosotros el primer reto fue representar de buena manera a la lucha libre mexicana, como lo hicieron anteriormente otros compañeros, competir en igualdad de circunstancias ante deportistas de élte”, aclara en entrevista con Grupo Cantón el esteta de la AAA Worldwide quien, junto a Laredo Kid, del Equipo Rojo, fueron los estetas dispuestos para esta versió 2019.

“Estamos a la par para competir con medallistas, con gente que tiene premios, un luchador es tan competitivo como ellos”. Incluso, comparte que, después de tomar este capítulo como una experiencia, entró a la ruleta de trabajar en pos del triunfo. “Fue una prueba de fuego, era un nuevo reto.

Lo importante primero era competir, ya con el paso de los días le agarras el gusto y después te mentalizas en querer ganar”. Ya fuera del programa, en donde coincide, “es el mundo real”, el gladiador nacido en Puerto Vallarta, Jalisco, lanza que le faltó ese plus para quedar entre los elegibles para llevarse la competición, misma en la que fue parte del Equipo Azul (Contendientes). “Faltó dar más en la competencia, es un juego, pasó lo que tenía que pasar, y es un capítulo más para mí”.

LO QUE VENGA

Argenis, quien es parte de la empresa que él también integra y, como hermano de quien portó el nombre, siendo el pionero (ahora Carístico y antes Místico), reclama el equipo y la máscara. Y, ante esa apuesta tan frontal, el tapatío se dice listo para arreglar el problema. “Es momento de escribir mi propia historia, ponerle mi sello. Ahora me toca enfrentar a Argenis, quien dice que no está conforme, que quiere el personaje, ya hizo varios videos en redes, que me esperaría, y estamos listos para arreglarle su asunto”.

ES DE VERDAD

De las suspicacias que se generan en torno a un capítulo que pareciera fuera de la realidad, sobre todo pensando en que pasan por muchas carencias, le pone el tono de auténtico a todo lo que pasa dentro. “La mayoría que ve Exatlón tiene esa idea, y yo también. Decía: ‘a lo mejor termina la competencia y se alimentan bien, a lo mejor están en campamento o en fortaleza y no está feo. Por qué se quejan, por qué lloran’. Pero hasta que uno está adentro se da cuenta que todo eso es cierto”.