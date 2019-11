Marjorie de Sousa en medio de un zafarrancho

CAUSÓ REVUELO EN LOS PREMIOS ARLEQUÍN CUANDO LE PREGUNTARON POR SU EXPAREJA

.- ¡Pero que lío! La noche del pasado martes, durante la alfombra roja de la entrega de Los Premios Arlequín, la venezolana Marjorie de Sousa causó tremendo revuelo. Y es que cuando se le cuestionó en el lugar acerca de su situación legal, la actriz quiso salir disparada de la pasarela, sin dar respuesta ni del caso ni de Julián Gil.

Acto que provocó que los guaruras empezaran a aventar a los reporteros que solo hacían su trabajo. La artista, que sostuvo una relación con Julián Gil, nerviosa, empezó a decir. “No se empujen, porfa, ¿estás bien?, no se empujen por favor, es en serio, no me gusta que se pongan así porque me da miedo que vayan a salir lastimados”, dijo la actriz en pleno zafarrancho.

Y es que todo empezó porque se le preguntó a la actriz por lo que dictó el juez últimamente, acerca de que si era cierto que podría llevarse al pequeño Matías a cualquier parte y que si ella podría gozar del 20 por ciento de los ingreso de su expareja, Julián Gil. Cosa que ella nunca contestó. Eso sí, habló de su fastuosa carrera. “Estoy emocionada por el reconocimiento, venimos todos a celebrar esta noche, no se empujen porfa, ni seguridad, ni reporteros… Matías les manda besos y bendiciones y les agradece siempre por estar pendiente. No se golpeen por favor, me da susto verlos, gracias”, dijo.

¿SABÍAS QUE…?

Los Premios Arlequín se llevaron a cabo en el teatro Silvia Pinal, en donde fueron reconocidos talentos como el de Susana Dosamantes.