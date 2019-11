Ed Maverick cierra su cuenta de Twitter por ciberbullying

Like

Ciudad de México.- Tras denunciar acoso, ciberbullying y violencia digital, el cantante Eduardo Hernández, mejor conocido como Ed Maverick, cerro su cuenta de Twitter. El chihuahuense había recibido insultos e inclusive amenazas de muerte.

Hace algunos días el cantante mexicano le envío un mensaje a sus atacantes:

“Vatos ya en buen plan si tienen arriba de 20 años no traten de insultarme en redes, se ven horribles acosando a un wey menor que ustedes. Y meeeenos se escuden en “es un mame no aguantas nada”. Esto se está saliendo de control y no está bien. Adiós (sic)”, tuiteó.

Los usuarios de la red social están desconcertados, algunos lo tomaron con humor, mientras que muchos más reprocharon la violencia que sufría Ed Maverick, pues puede llegar a ser un problema grave.

De la chingada que hayan hecho que el Ed Maverick haya cerrado su cuenta en tw, de la chingada que traten así a un MEXICANO que solo está logrando su sueño y más de la chingada que otro país demuestre más educación por los nuestros, que nosotros mismos. — 7⏳ (@Fertorres52) November 27, 2019

ed maverick cerró su cuenta de tw por los comentarios tan pendejos que le llegan todos los días, es una persona y siente, él jamás se ha metido con nadie, él sólo está siguiendo sus sueños y que ahora lo hagan hacer esto es horrible, estoy hasta la madre — naydelin (@joacosoftme) November 27, 2019

Pinche raza, se me parte el corazón. Quiero ir a darle un abrazo. 😭😤 Fuerza Ed Maverick, y los pendejos son ellos. No tú. pic.twitter.com/lbjh6flk0g — LA TAPIOCA (@unatapioca) November 27, 2019

Confirmo: Ed Maverick seguirá chingando a su madre, y chance termine la prepa. pic.twitter.com/XO9duOVJYF — 34 y vivo con mi mamá (@contenidotoxico) November 27, 2019