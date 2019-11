Calderón, su Estela y la ABC

MAESTRO, CALDERÓN RECOMIENDA

A AMLO REUNIRSE CON JAVIER SICILIA

-¿Así como él se reunió con los padres de las víctimas de la guardería ABC y les hizo justicia metiendo a la cárcel a Marcia Gómez, prima de doña Amargadita.

Don Felipe Calderón fue denunciado ante la FGR por La Estela de Luz y rechazó que hubiera corrupción. -Que lo denuncien y condenen por provocar más de 100 mil ejecutados, levantados y desaparecidos de 2009 para acá, y por los infantes quemados, aparte del costosísimo mamotreto de la galleta suavicrema parada. Obrador dijo que el mejor homenaje a Valentín Campa es no fallarle al pueblo y no robar, no mentir ni traicionar. -Y cumplir los ideales del exlíder ferrocarrilero y de Demetrio Vallejo, Rubén Jaramillo, Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, Martínez Verdugo y otros adalides de la izquierda mexicana por un pueblo libre de opresión y sin hambre.

Miguel Ángel Mancera opinó que el gobierno de EU debe combatir desde su país a los cárteles mexicanos. -Su mejor combate sería detener el tráfico de armas por los pasos fronterizos, y vigilar más para que las drogas no lleguen tan fácil a los gringos adictos.

Cerca de 50 embozadas vandalizaron monumentos e inmueble urbano. -Exigen alto a la violencia machista aplicando el vandalismo feminista, y es cuento de nunca acabar: que les decomisen mazos, martillos, piedras y aerosoles, y que marchen y griten, porque romper ventanales y dañar estatuas no tiene nada de revolucionario.