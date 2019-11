Ricardo Peláez se pone la vara alta en Chivas

Guadalajara, Jalisco.- Ricardo Peláez, el directivo de moda, y quien ya despachaba desde hace prácticamente con Chivas, aunque sin el carácter de director deportivo oficial, recibió tal distinción de parte del presidente del equipo, Amaury Vergara.

Entre las primeras decisiones que tomó, que por cierto, era un secreto a voces, fue la ratificación en la dirección técnica de Luis Fernando Tena, pues éste al final entregó buenas cuentas siendo relevo de Tomás Boy.

Y, de entre tantas frases que lanzó durante su presentación, el hombre del día, Peláez Linares, aseguró que el Guadalajara se convertirá en el club más ganador en México.

“Estamos trabajando fuerte para conformar un gran plantel. Lo vamos a lograr, para eso vamos a trabajar fuerte y Chivas muy pronto tendrá que ser el equipo más ganador del futbol mexicano”, sentenció el directivo.

Mientras, como sucedió cuando se puso las chamarra del América, y últimamente la de Cruz Azul, para también tomar la dirigencia de futbol, se dijo comprometido con el nuevo proyecto, que va dirigido a la que aseguró, es “la afición más grande de México”, pero además lanzó que desde ahora todo será mirar hacia arriba.

“Para mí es un orgullo regresar a esta hermosísima ciudad de Guadalajara. Chivas fue mi último equipo, tuve la suerte de terminar mi carrera en un equipo como lo es el Guadalajara.

“Me siento muy comprometido, muy ilusionado. Se habló de problemas de cocientes hasta el fin de semana pasado. A partir de ahora se va a hablar de campeonatos, de Liguillas, se acabó el tema de cociente, se acabó el tema de los últimos lugares”.

Proyecto

Amaury presumió a su nuevo organigrama, “hoy estoy más que comprometido que nunca con esta institución. Hemos hecho una reestructura muy fuerte en los últimos meses. Tenemos una directiva de primera para Chivas, tenemos un cuerpo técnico de primera y vamos a tener jugadores de primera.

“Les puedo garantizar que nunca había existido una estructura como la que hay hoy en Chivas. Estamos dejando atrás un club en el que muchas decisiones no les correspondían a muchos directores, se tomaban de manera unilateral. Es muy importante la llegada de Ricardo, porque llega en un lugar en un momento en el club que puede ejercer lo que mejor sabe hacer sin distracciones. Chivas está más ordenado y más estructurado que nunca”, agregó.

El Flaco

Tena, quien se ganó su ratificación como entrenador con resultados, comentó que “para mí hoy (ayer) es un día muy especial, ser presentado, ratificado como entrenador del Rebaño Sagrado. Siempre tuve la ilusión de ser técnico de este equipo. Para mí es un día de fiesta, estuve soñando con este momento los últimos dos meses. Vamos a tener un gran plantel y la obligación del cuerpo técnico es que ese equipo funcione dentro y fuera del campo”.

“Es una política de la institución que para muchos podría ser un problema, una limitante, pero son puros mexicanos y es un gran reto, lo veo como un éxito, es el éxito del Guadalajara” “Me ha gustado trabajar con jugadores que quieren estar, jugadores que cuando les dices Chivas, les brillen los ojos, sonrían” “Vamos a tener un gran plantel, buenas opciones, competencia en todas las zonas. Estamos muy cerca de cerrar esas negociaciones” Ricardo Peláez Director deportivo del Guadalajara

Promesa

Amaury habló acerca de la promesa a su padre, Jorge Vergara, “Chivas no está en venta. Hoy en día estamos más comprometidos que nunca con este club. Le hice una promesa a mi padre y no pienso descansar y no pienso irme a otro lado hasta cumplírsela”.

Refuerzos

Acerca de las contrataciones del Rebaño, Peláez comentó que “estamos trabajando en las negociaciones. Todas las negociaciones son presidente con presidente. El equipo en esta etapa, en estos meses, hará una inversión adecuada para darle la vuelta de lo que estamos viviendo”.

El Cepillo

El director deportivo del Rebaño fue bastante claro: “Oribe Peralta se queda en la institución”.

2021

Año en que termina el contrato de Alan Pulido; quieren que se quede