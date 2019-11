Prestó su voz para una buena causa

Like

Como ella misma dice, Fernanda Tapia le entra a todo, y esto sé ve reflejado en el granito de arena que puso al dar su voz para para el documental Mariposa Monarca, segunda parte de la serie Aventuras en la naturaleza, que realizó la Alianza WWF-Fundación Telmex Telcel para apoyar a este insecto que emigra desde Canada a Mexico. En exclusiva para Grupo Cantón, la conductora explicó de que va el proyecto.

“Con este documental me empezaron a dar otro tipo de preocupaciones, tipo sociales. Me parecía tan increíble que desde hace años la gente ya estuviera hablando de la ecología. Se ha hablado mucho del calentamiento global, han salido campañas y la gente no ha hecho caso, cuantas décadas de lo mismo”, dijo la conductora.

Continuó. “Yo era ecologista de lejos, hasta que me encontré con esta gente maravillosa y nos pusimos a trabajar con la gente de fundación Telmex Telcel y WWF México, ha sido maravilloso trabajar con ellos y entonces puse mi voz para el documenta”.