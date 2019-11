Ni pa´ tras ni pa´ delante

Hace algunas semanas, muchos echaron a las campanas al vuelo al señalar que el Departamento del Tesoro de E.U. había desbloqueado las cuentas bancarias de Julión Álvarez, pero no fue así, el chiapaneco sigue con las manos atadas para hacer cualquier movimiento en Los Iunaites, tanto que su música sigue vetada en las plataformas musicales y si se le ha visto en sitios como Spotify o YouTube en algunas ocasiones es por trampas que han hechos colegas y amigos suyos para subirlo, pero en cuanto lo detectan le dan pa´tras, pues legalmente está imposibilitado para hacerlo. Ya son más de dos años desde que Julión fue balconeado junto con una red de lavado de dinero y la mera neta yo veo muy difícil que los gringos vayan a perdonarlo, pues en cuestión de leyes son más ca…nijos que acá en México. El intérprete de “Te hubieras ido antes” ha soportado estoico esta situación, pero sin herramientas para trabajar está cañón y no sabemos cuánto tiempo vaya a resistir así de la mano de su fiel público. Un fiasco resultó el Billboard Latín Music Showcase que se llevó a cabo el pasado fin de semana en la Arena Ciudad de México y es que muchos cantantes y grupos se fueron con la finta de que este lo organiza la prestigiada revista Billboard pero no es así, ya que solo renta la franquicia, por lo que esos que creyeron que iban a ser entrevistados por medios nacionales y extranjeros y aparecerán en las listas de Billboard y sus premios es un sueño. Muchos pagaron por cantar dos temas pensando que estarían en el show principal pero tampoco fue así, y más topes se darán cuando no aparezcan en las páginas de la revista, pero bueno echando a aprender se aprende y ojalá les sirva la lección.

Luis Antonio López, El Mimoso, no ganó el Latín Grammy en la categoría Mejor Álbum de Banda, pero está muy contento porque su carrera sigue viento en popa, tanto que recientemente fue invitado por Julio César Chávez para cantar el tema “México lindo y querido” durante la pelea de exhibición que sostuvo en Tijuana con Jorge El Travieso Arce.

Por supuesto que El Mimoso se la rifó y el público y Chávez se lo agradecieron efusivamente, pues cantaron con él al unísono la canción que enaltece el orgullo de ser mexicanos.

