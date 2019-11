La diputada Leticia Varela, va a tener fiesta en el Congreso y no precisamente por su cumpleaños de hace un par de días, sino porque los Mercados Públicos de la Ciudad de México le harán una fiesta de protesta en conjunto con la Confederación Nacional de Aprovechamiento, Protección y Fomento Ornitológico AC CNAPFO, El Colegio de Médicos Veterinarios y Organizaciones en defensa de las Peleas de Gallos, esto debido a su iniciativa de Ley presentada el pasado 24 de octubre en el tema de reforma y adiciones a la Ley Protección Animal, misma que ya denominan como ‘Ley Varela’.

La propuesta de la diputada Varela, prohíbe la venta de animales vivos en mercados y en la vía pública, afecta también a los vendedores de tiendas de mascotas, ya sea en tiendas o clínicas veterinarias. Con esto se verían afectados mercados como el de Sonora y el del Pez que se especializan en la venta de animales vivos.

Asimismo, la diputada plantea la prohibición de venta de animales muertos embolsado o con embalaje lo cual afecta a todos los comerciantes que venden estos productos en los mercados públicos y tianguis.

Con la propuesta, la morenista Lety Varela, como le gusta que le digan y quien se dice animalista, suma más oposición a su persona, habrá que recordar que trae encima a los aficionados de la fiesta taurina, a los vecinos de las alcaldías Benito Juárez y Coyoacán, quienes dicen que no la conocen “pues no trabaja”, a su propio personal que la acusa de cobrarles diezmo de hasta el 50% de su sueldo y a los propios diputados del Congreso capitalino que la han evidenciado de vestir con ropa y bolsas de marca excesivamente costosas, como la bolsa que presumió el domingo de un obsequio Swarovski que recibió, lo que nada tiene que ver con la austeridad de la 4T. A todo esto suma más protestas por lo que el día 3 de diciembre le harán su marcha y un mitin frente al Congreso a fin de que no pasen estas iniciativas.