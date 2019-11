Impactó con su desnudo

Like

A pesar de su corta edad, la actriz Ishbel Bautista demostró ser muy profesional a la hora de interpretar a La Malinche en las escenas de la serie de Azteca 7, Hernán. En exclusiva para Grupo Cantón, la veracruzana compartió que se sintió nerviosa en la primera escena donde mostró parte de su cuerpo, sin embargo con esa madera de artista que tiene salió avante.

“Tuve varios momentos difíciles durante las grabaciones, pero pude salir avante, el desnudo fue complicado al principio, enseñar mis senos durante la primera escena me puso nerviosa, pero ya después me sentí muy cómoda porque todo mis compañeros fueron muy profesionales y además el guión de La Malinche y el contexto lo requería, la historia esta muy apegada a la realidad y así lucían las mujeres de aquella época”, dijo Bautista.

Ishbel la pasó muy bien durante el rodaje de la serie. “Tuve una relación muy bonita con todo los actores dentro del a producción, caí en un lecho de rosas, todas los actores tanto españoles como mexicanos me trataron increíble, me aconsejaban, me daban tips, aprendí mucho y sentí que mi trabajo también creció mucho, al final todos somos un equipo”, dijo la talentosa artista.