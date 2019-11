Bloquean Congreso a ritmo de danzantes

Hugo Hernández

Ciudad de México.- Integrantes de pueblos, barrios y residentes en diferentes alcaldías bloquearon la entrada de Donceles y Allende, e impidieron el paso al Congreso de la Ciudad de México, en protesta de la aprobación de la Ley de Pueblos, Barrios y Residentes, toda vez que aseguran se les arrebatarán sus derechos ya ganados.

Mientras afuera los danzantes mostraban sus mejores pasos, al interior del Congreso los diputados del grupo mayoritario se regocijaban con la aprobación del dictamen y aseguraban que era una ley inédita que privilegia el derecho de los pueblos, barrios y comunidades residentes en la capital.

Poniendo el ejemplo de Bolivia, los congresistas se llenaron la boca para decir que pertenecer al pasado y presente originario ‘continúa siendo motivo de demérito’, responsabilizando nuevamente a los grupos ‘conservadores’ que ser indígena significa vergüenza.

Pero los manifestantes se fueron mezclando con los integrantes de la Asamblea de Barrios, quienes llegaron también a exigir más presupuesto para vivienda, como cada año lo hacen, y quienes de plano con camiones cerraron el paso peatonal y vehicular en Donceles y Allende.

Jorge Gaviño, diputado del PRD, intentó pero no pudo. Presentó una moción suspensiva de la ley, porque alegaba que el nuevo marco jurídico no crea el órgano de implementación, no se reconoce a los pueblos originarios el derecho, de a través de un Consejo garantizar la autónoma de sus comunidades, entre otros factores en contra. Pero la moción no se aprobó.