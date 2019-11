Los “Airpods” repartidos en las calles por un artista

Los Airpods de Apple pecan de ser pequeños al punto de perderse con facilidad. En posteriores modelos esto se “resolvió”, sin embargo muchos seguimos en la mente con los primeros que salieron al mercado. Pensando en esto, un artista en EE.UU hizo una travesura a los peatones.

Pablo Rochat, un artista gráfico, decidió jugarle una broma a los ciudadanos de San Francisco (California) y llenó las calles de audífonos, no reales, sino calcomanías de tamaño real.

Los videos que grabó Rochat evidenciando la reacción de las personas se viralizaron rápidamente en twitter.

Footage of the AirPod sticker prank in action: pic.twitter.com/p9k1a8U29A

— Pablo Rochat (@PabloRochat) November 19, 2019