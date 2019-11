Líderes ambulantes piden ser considerados en la Ley de Trabajadores no Asalariados de la CDMX

Líderes ambulantes piden ser considerados en la Ley de Trabajadores no Asalariados...

Héctor García

Ciudad de México.- Líderes de ambulantes -11- en el centro histórico, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, piden al diputado morenista Nazario Norberto Sánchez, sean considerados en la iniciativa de ciudadana: Ley de Trabajadores no asalariados de la Ciudad de México, para que enriquecerla y no quede inconclusa.

Mayolo Juan Martínez, Max Simón Romero, Maricela Patricia Díaz, Hilaria Sánchez, Esther Carrillo y once más, consideraron que un solo líder que encabece la iniciativa no representa a cerca de dos millones de personas que se dedican a esta actividad.

Los dirigentes ambulantes piden que sus propuestas sean considerados en la iniciativa ciudadana y para ello solicitaron al legislador morenista convoque a foros ciudadanos.

Anunciaron que el análisis, debate y posible aprobación de la Iniciativa de Ley de Trabajadores no Asalariados de la CDMX, contenga las propuestas de todos los dirigentes de ambulantes y de ser así, le darán todo su respaldo.

Anunciaron también que plantearán a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Pardo acompañe con propuestas la iniciativa para llevar a cabo un trabajo conjunto para el reordenamiento de los espacios públicos en donde todos salgan ganando.